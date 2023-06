Anastasia Rubińska z Vroclavu sa pred pár týždňami vybrala so svojím priateľom na grécky ostrov Kos. Mladá Poľka chcela počas prázdnin pracovať v hotelovej reštaurácii v Marmari. V pondelok 12. júna však zmizla. Po niekoľkých dňoch hľadania dorazili do Grécka aj jej mama a skupina vyšetrovateľov.

Najnovšie správy potvrdil aj generálny prokurátor Zbigniew Ziobro, ktorý na Twitteri napísal, že v súvislosti s vraždou 27-ročnej hostesky nariadil vyšetrovanie.

Po niekoľkodennom hľadaní sa 18. 6. našlo mimo mesta vrece s ľudskými pozostatkami. Malo sa v nich nachádzať nahé ženské telo. Od začiatku je v prípade hlavným podozrivým 32-ročný muž z Bangladéša, s ktorým bola Anastasia Rubińska naposledy videná.

Doplatila krásna Anastasia na svoju krásu? Telo nájdené vo vreci údajne patrilo mladej žene. Zdroj: instagram anastazijrubin

Krátko po začatí vyšetrovania muža zatkla polícia pre obvinenie z únosu Poľky. Vyšetrovatelia u neho doma zaistili letenku do Talianska, blond vlasy a tričko so stopami krvi a sám muž priznal, že 27-ročná žena bola u neho doma a mal s ňou sex. Popiera však, že by ju pripravil o život.

Pátranie po Anastasii bolo takmer vo všetkých gréckych médiách. Zdroj: twitter/greecenewsetd

Anastasia Rubińska bola naposledy videná v pondelok 12. júna. V ten deň mala v práci voľno a chcela ísť s kamarátkami na drink. Jej priateľ v ten deň pracoval. Anastasia ho kontaktovala neskoro večer, na mieste dohodnutého stretnutia však už nebola. Vtedy sa začalo niekoľkodňové pátranie.