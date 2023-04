Maria Mandel si počas druhej svetovej vojny vyslúžila výstižnú prezývku "Beštia z Osvienčimu. Oprávnene. Do dejín sa zapísala ako jedna z najkrutejších dozorkýň koncentračných táborov.

Členovia SS hľadali na pozície dozorkýň slobodné ženy vo veku od 21 do 45 rokov. Väčšina z nich nemala žiadne skúsenosti s vedením veľkej skupiny ľudí. To sa časom zmenilo. Nádejné dozorkyne totiž prešli výcvikom, z ktorého vzišla aj jedna z tých najhorších - Maria Mandel.

Zdroj: wikipedia / isurvived.org

Pôvodom Rakúšanka sa v roku 1938 presťahovala do Mníchova a začala sa predierať do vyšších radov nacistického režimu. Jej krutosť a fanatické myslenie ju z obyčajnej dozorkyne v táboroch Lichtenburg a Ravensbrück vyšvihli na najvyšší ženský post koncentračného tábora v Osvienčime. Do plynových komôr poslala za dva roky pôsobenia okolo pol milióna žien a detí, niekde sa dokonca uvádza, že ich bolo až milión.

Maria získavala potešenie z bičovania nespočetného množstva žien. Spôsobovala im bolesť, ktorá sa zdala neznesiteľnou už po prvých štyroch alebo piatich ranách bičom. Mnohé zo žien museli nemilosrdne oživovať, aby ich trest pokračoval, a po bičovaní zbité časti ich tiel zmodreli ako atrament. Napuchnuté miesta, kde sa bič hlboko zarezal do mäsa, sa hojili mnoho mesiacov.