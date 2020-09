Hrôzostrašný prípad sa odohral v Serpuchove v západoruskom regióne Moskovská oblasť v roku 2017. Margarita a jej vtedajší manžel mali za sebou náročné obdobie a nespočetne veľa hádok, čo vyústilo do rozhodnutia rozviesť sa. Margarita nechcela pripraviť svoje dve deti o otca, a tak sa síce chcela rozviesť, ale rozhodla sa, že spolu s Dmitrijom môžu vychovávať deti spolu ako milujúci rodičia. Informovala svojho partnera o svojom pláne a vtedy sa z jej života stalo živé peklo.

Margarita Grachyova (27) z Ruska bola v roku 2017 zmrzačená jej násilným ex Dmitrijom Grachyovom (27). Zdroj: instagram

Dmitrij bol pobúrený myšlienkou, že ho jeho žena opustila a vymyslel hrôzostrašný plán - odviesť ju do lesa a diskutovať o jej vyhliadkach na šoférovanie automobilu, nájdenie si iného partnera a byť schopná dotknúť sa svojich detí. Aby jej v tom všetkom zabránil, rozhodol sa, že svojej žene radšej odsekne ruky.

Nočná mora plná bolesti a strachu

"Niečo mrmlal, myslím, že sa mu páčilo, že som bola vydesená. Povedal mi, „chceš si kúpiť auto a riadiť ho, pozrime sa, ako to bude fungovať. Neobťažoval by som sa zaobstarať si auto ani iného muža, nebudeš sa totiž môcť ani len dotknúť našich detí, ktoré tak miluješ.“ Zaspomínala Margarita na hrôzostrašné chvíle, ktoré jej zmenili život.

Margarita Grachyova (27) a jej dve milované deti. Zdroj: instagram

Keď ju vzal do lesa, Margarita verila, že ju zabije. Dmitrij prikázal svojej manželke, aby si kľakla na kolená a vyhrážal sa jej sekerou, ak sa pokúsi pohnúť, hoci Margarita sa snažila zostať na kolenách. Manžel prinútil vydesenú ženu položiť ruky na peň a potom použil sekeru.

Margarita si spomenula na okamih, keď do nej narazil sekerou a povedala: "Veľa som kričala a stále som sa pýtala, ako je možné, že som bola po celý čas pri vedomí. Neupadla som však do bezvedomia a on do mňa neustále udieral. Myslím, že ma udrel asi 40-krát,"uviedla mladá žena. Po útoku boli lekári schopní znovu pripevniť Margaritinu ľavú ruku, ale jej pravá ruka si vyžadovala protetiku, ktorú dnes označuje ako „bionická ruka“. Dmitrij bol za útok odsúdený na 14 rokov väzenia. Margarita svoj príbeh zverejnila a dokonca napísala aj autobiografiu, aby povzbudila ženy, ktoré žijú v domácnosti plnej násilia.

Dmitrij bol za útok odsúdený na 14 rokov väzenia. Zdroj: instagram

Nakoniec napriek svojmu hendikepu našla šťastie v náruči nového muža, za ktorého sa pred rokom tajne vydala. V uplynulých dňoch, keď sa konala ich oficiálna svadba, prekvapili hostí tým, keď pred oltárom povedali, že dnes sa nevezmú, ale spoločne s rodinou a priateľmi oslávia svoje prvé výročie.

