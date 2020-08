Jej veličenstvo (94) sa v sobotu vydalo na svižnú prechádzku so Sophie Wessexovou, Edwardom a ich deťmi. Je to prvýkrát, čo ju videli od príchodu do Balmoral Estate v Glen Muick v utorok. Kráľovná, ktorá sa predtým izolovala na zámku Windsor s princom Filipom, si pri tejto príležitosti obliekla modrú károvanú sukňu. Jej hlavu zdobila šatka a slnečné okuliare.

Kráľovná Alžbeta II. oficiálne oslávila 94. narodeniny 13. júna na Windsorskom zámku. Zdroj: Profimedia

Ako sa zdá ani zdravie kráľovnej už nie je celkom nezlomné. Počas celej prechádzky sa totiž podopierala paličkou, ktorá jej zaisťovala určitú stabilitu a oporu počas chôdze. Zahalenú od hlavy po päty v neformálnom oblečení by ju tak skutočne spoznal len málo kto.