V snahe mať dokonalé telo strávila väčšinu svojho života držaním diét. Až do roku 2020, kedy sa vo veku 61 rokov rozhodla venovať kulturistike. Ilene Block z Maui na Havaji, ktorá teraz trénuje šesťkrát týždenne, sa zúčastnila na dvoch fitness súťažiach a na ďalšie sa v súčasnosti pripravuje.

FOTO Extrémna premena! Po 60-ke nabehla do fitka, aby trochu schudla: Z tuctovej ženy je...

Keď Ilene dovŕšila 60 rokov, rozhodla sa, že na svoje jubileum nebude držať diétu, čo viedlo k tomu, že pribrala vyše 13 kíl. Potom však na sociálnej sieti zbadala pôsobivé fotografie Joan MacDonaldovej, 76-ročnej fitnessky, a bolo po výhovorkách.

"Vo februári 2020 som sa teda prihlásila do programu založeného na makrách a s tým, že nezáleží na tom, ako dlho to bude trvať, len aby to fungovalo," hovorí pre DailyMail Ilene.

Jej rozhodnutie sa nakoniec ukázalo ako správne. Do roka schudla vyše 18 kíl, oslovila trénera a vykročila v ústrety svojej kulturistickej kariére.

Prečítajte si tiež: