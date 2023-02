Bývalý frontman skupiny Black Sabbath na sociálnych sieťach priaznivcom povedal, že sa stále snaží zotaviť zo zranenia chrbtice, ktoré utrpel v roku 2019. "Nikdy by mi neprišlo na um, že sa moja koncertná činnosť skončí takto," napísal 74-ročný spevák, vlastným menom John Osbourne.

Osbourne sa pred štyrmi rokmi zranil pri páde, ktorý zhoršil jeho predchádzajúce zranenia, ktoré utrpel pri takmer smrteľnej nehode na motorovej štvorkolke v roku 2003.

This is probably one of the hardest things I’ve ever had to share with my loyal fans… pic.twitter.com/aXGw3fjImo