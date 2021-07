Architekti bazén naštylizovali tak, aby pripomínal akési potopené mesto. Počas zostupu si tak môžete napríklad zahrať biliard či šach, alebo sa skrátka kochať úžasnou atmosférou. Podvodný komplex je taký obrovský, že na jedno potopenie nemáte šancu uvidieť všetko.

Bazén je zatiaľ otvorený len pre pozvaných, medzi ktorých patril napríklad slávny herec Will Smith (52), no už tento mesiac by mal otvoriť brány aj pre verejnosť.

Oficiálne sa tak zapíše do Guinessovej knihy rekordov ako vôbec najhlbší na svete. Doterajšieho držiteľa prvej priečky – Deep Spot v Poľsku – porazil o necelých 15 metrov.

V dubajskom bazéne sa nachádza celkovo 14 miliónov litrov vody, ktorá by naplnila asi 6 olympijských plaveckých bazénov. Pod príjemnou vodou s regulovanou 30-stupňovou teplotou sa na rôznych miestach nachádza až 56 kamier pre prípad, že by niektorému potápačov prišlo nevoľno.

