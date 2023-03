Bloom navštívil aj centrum pre deti a protiletecké kryty v Kyjeve, kde podľa vlastných slov pociťoval "hmatateľné" duševné utrpenie.

"Vidieť deti, pozerať sa im do očí, (a vidieť) tú úzkosť... a napriek tomu všetkému je sila ukrajinského ľudu niečím, čo naozaj vzbudzuje rešpekt," povedal Zelenskému britský umelec. Bloom a Zelenskyj diskutovali aj o únosoch ukrajinských detí do Ruska i o potrebe pestúnskych rodín namiesto detských domovov a iných ústavných zariadení, píše portál britského denník The Daily Telegraph.

Bloom zároveň ocenil Zelenského líderstvo a odovzdal mu povzbudzujúce posolstvo od svojho budhistického mentora, ktoré predtým tlmočil aj deťom v Británii. Ukrajinskému prezidentovi odovzdal aj odkaz od svojej matky: "Vaša porážka by bola porážkou nádeje, preto musíte vyhrať."

Bola to prvá Bloomova návšteva Ukrajiny od roku 2016, pripomína server. Vtedy tam pricestoval ako veľvyslanec dobrej vôle Detského fondu OSN (UNICEF) v snahe zvýšiť povedomie o ničivom vplyve vojenských konfliktov na deti. "Nikdy by som nečakal, že odkedy som bol tu (na Ukrajine), eskaluje vojna v celej krajine," napísal Bloom na Instagrame. Ako zároveň dodal, v Kyjeve navštívil aj detské centrum Spilno podporované UNICEF-om.

Centrá Spilno sa nachádzajú v celej Ukrajine a poskytujú podporu pre vysídlené deti a ich rodiny. UNICEF na svojej webovej stránke uvádza, že jedno z takýchto centier počas minulého roka navštívilo viac než pol milióna detí a ich opatrovateľov.

Počas 13 mesiacov trvajúcej vojny, ktorú vedie Rusko proti svojmu západnému susedovi, zahynulo už najmenej 465 detí, uvádza ukrajinská generálna prokuratúra.

"On vie, čo táto agresia priniesla, aké veľké musí byť úsilie sveta zastaviť ju a znovuobnoviť Ukrajinu po skončení vojny," povedal Zelenskyj v pravidelnom videoposolstve po stretnutí s Bloomom.