Ukrajinským jednotkám sa rozhodol pomôcť aj český vojak Filip. Stal sa členom dobrovoľníckeho práporu a slúži v okolí mesta Irpiň. Ako uviedol v rozhovore pre ČT, situácia na mieste je „poriadny rock'n'roll“. Keď si nedáte pozor, môžete rýchlo skončiť, popísal desivú realitu. Rusi podľa neho Kyjev nedobyjú a nenaplnili predstavu o jednej z najlepších armád sveta.

Na Ukrajinu sa Filip vybral hneď po začiatku vojny. Zdroj: FOTO VIDEO ČT

Problémom je podľa neho aj to, že muži, ktorí museli narukovať, nemajú skúsenosti s vojenskou technikou. „Majú však guráž, odvahu a odhodlanie. To je pre nich kľúčové,“ podotkol.

„Kúsoček od Mykolajeva mám rodinu, svojich príbuzných. Bratrancov mám na fronte na Donbase,“ vysvetlil Filip dôvod, prečo narukoval na Ukrajinu. Ako uviedol v rozhovore pre ČT, chcel Ukrajine pomôcť. „Vycvičiť civilistov, viesť obranu alebo protiútoky,“ popísal. V krajine stretol aj ďalších Čechov. "Stretol som českého osemnásťročného chlapca," uviedol s tým, že na Ukrajine sú ďalší krajania, s ktorými však nie je v kontakte.

V rozhovore opísal aj situáciu v meste, kde bojuje. „Celý deň rakety alebo delostrelectvo. Keď si nedávate pozor, môžete veľmi rýchlo skončiť,“ zdôraznil pre Českú televíziu. Na fronte podľa neho bojujú zväčša len branci. „Tí ľudia idú na bitúnok, to je celé,“ popísal.

Rusko nenaplnilo očakávania o moci svojej armády

Už dlhší čas prinášajú zahraničné médiá správy o tom, že ruská armáda nie je taká silná, ako sa roky prezentovala vo svete. Tieto slová potvrdil aj Filip, podľa ktorého má ruská armáda poriadne ďaleko od toho, akou vojenskou silou a technikou sa roky prezentovala pred svetom.

Ľudia kráčajú po provizórnom prechode cez rieku vedľa zničeného mosta počas úteku z mesta Irpiň neďaleko Kyjeva. Zdroj: Efrem Lukatsky

„Takáto armáda by neostreľovala civilné ciele. Pochopím vedľajšie straty, ale aby bol mierený útok priamo na štyridsať civilistov, ktorí utekajú cez rieku, takto sa silná armáda nespráva,“ vysvetlil. Filip zdôraznil, že Rusi nemajú na to dobyť Kyjev. „Tým som si úplne istý. A pokiaľ nepadne Kyjev, nepadne Ukrajina,“ dodal s tým, že vojna podľa neho skončí patovou situáciou. „Kým Rusom nedôjdu náboje, tak tu jednoducho budú, to si myslím ja,“ zakončil rozhovor s reportérom Českej televízie.

