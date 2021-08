Európska komisia vyzvala v nedeľu všetky krajiny Európskej únie, aby prostredníctvom programu presídlenia Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov prijali viac ľudí z Afganistanu. "Okrem tamojších bývalých diplomatov a miestnych zamestnancov s rodinami existujú aj ďalšie skupiny, ktoré naliehavo potrebujú pomoc, ako napríklad aktivisti za ľudské práva a novinári, ide však aj o ochranu žien a dievčat," povedala pre nemecký nedeľník Welt am Sonntag eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová s apelom, aby všetky členské krajiny EÚ "zvýšili svoje kvóty na presídlenie utečencov v rámci programu UNHCR". Dôležité je podľa nej zaistiť utečencom legálnu riadnu ochranu v rámci tohto programu, aby sa nevydávali na nebezpečné cesty, pri ktorých prevádzači budú využívať ich núdzu.

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v sobotu na návšteve španielskeho prijímacieho strediska pre evakuovaných z Afganistanu adresovala podobnú výzvu všetkým štátom, ktoré sa podieľali na misii v tejto stredoázijskej krajine. Členovia EÚ, ktorí prijmú utečencov, môžu podľa nej dostať finančnú pomoc. Nie všetky krajiny sa však k otázke utečencov postavili pozitívne. Slovenskí politici sa však tentokrát zjednotili a odmietli prílev migrantov na Slovensko.

Slovensko migranti nezaplavia

Premiér Eduard Heger (OĽANO) informoval o tom, že vládny kabinet poskytne azyl desiatim občanom Afganistanu. „Súhlasím s tým, že by Slovensko malo prijať desiatich Afgancov, ktorí boli našej krajine nápomocní. V masívnom udeľovaní azylov však nevidím ani náznak riešenia,“ vyhlásil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Líder Sme rodina Boris Kollár tvrdí, že Afganci sa nedajú integrovať, a preto im treba pomôcť v ich prirodzenom prostredí. „Kým bude Sme rodina vo vládnej koalícii nedovolí navyšovať už odsúhlasený počet 10 a akékoľvek snahy koaličných partnerov o navýšenie budeme vetovať,“ napísal Kollár. „Nepatrím k vítačom migrantov, preto ma znepokojuje rozhodnutie vlády prijať utečencov z Afganistanu,“ vyjadril sa na sociálnej sieti György Gyimesi (OĽaNO). "V rámci koalície sme sa dohodli, že pomôžeme Afgancom, ktorí pomáhali nám alebo našim spojencom. Vzhľadom na to, že sme mali v Afganistane malú misiu, pôjde o obmedzené množstvo ľudí," uviedla strana Za ľudí. Mimoparlamentná SNS odmieta prerozdeľovanie utečencov. „Afganci tu nemajú čo robiť,“ napísal Andrej Danko (SNS).

„O niekoľko dní privítame u nás Svätého Otca, ktorý hovorí, aby sme utečencom pomáhali. Zaujíma ma, čo povedia naši politici pápežovi, keď sa s ním stretnú, a či sa mu dokážu pozrieť do očí?“ pýta sa politológ Radoslav Štefančík v súvislosti s tým, že Slovensko je ochotné prijať len 10 Afgancov. „Sulík, Kollár aj Heger hovoria jasné nie, takže oni sú vlastne kresťania len do určitej miery,“ myslí si. „Azylová politika na Slovensku je dlhé roky reštrikčná. Jediný dôvod, prečo by sa to malo zmeniť, je práve ten, že by sme boli ústretovejšou krajinou. Ale vzhľadom na to, ako sa naši politici správajú, a ako sa momentálne k tejto téme vyjadrujú, nevidím v tom perspektívu,“ povedal Štefančík na margo plánovanej novele zákona o azyle.

Naopak poslanec Ondrej Dostál (SaS) je presvedčený, že pomoc bude v blízkej budúcnosti potrebovať výrazne viac Afgancov. Verí preto, že Slovensko neostane pri čísle 10 a bude pripravené poskytnúť politický azyl aj ďalším. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (SaS) takisto zdôraznil, že číslo desať "nie je vytesané do kameňa".