Američanka Carrie-Eileen z Pensylvánie mala len 18 rokov, keď sa rozhodla stať mníškou a vstúpiť do kláštora. O päť rokov neskôr sa však rozhodla kláštor definitívne opustiť, pretože sa cítila „úplne mizerne“ a neustále zápasila s pocitom strachu. O dôvodoch svojho odchodu aj o živote mníšky v kláštore sa teraz rozhodla prehovoriť na sociálnej sieti TikTok.

Zdroj: instagram @carrie_eileen_chuff

V jednom zo zverejnených videí sa podelila aj o zoznam vecí, ktoré si mala pred nástupom do kláštora zbaliť. Už vtedy tak trochu tušila, že to nebude jednoduché a bude sa musieť podriadiť prísnym pravidlám. Carrie prezradila, že každá mníška v kláštore si musela napríklad priniesť „sedem párov bielych bavlnených nohavičiek, ktoré nesmeli obopínať boky“. Carrie, ktorá bola v kláštore známa ako sestra Mary Faustína, povedala, že si nie je istá, prečo bolo toto pravidlo zavedené. "Neviem, prečo to bola požiadavka, predpokladám, že to malo niečo spoločné so skromnosťou, ale naozaj neviem." Porušiť ho však nesmela. Či má na sebe správnu spodnú bielizeň, totiž kontrolovali.

Zoznam pre mníšky tiež požadoval dve súpravy dlhej spodnej bielizne, pričom upresňoval, že musí ísť o tenký materiál. Pokiaľ ide o podprsenky, aj tu boli prísne požiadavky, uviedla Carrie: "Žiadne kostice, museli byť biele alebo farby kože."

