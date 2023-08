V roku 2000 sa bez stopy stratila mladá Britka Lucie Blackman (21), keď žila v Tokiu a pracovala ako hosteska, čo vyvolalo medzinárodné vyšetrovanie. Sedem mesiacov potom, čo sa stratila, našli jej telo rozsekané a zahrabané v jaskyni. Teraz po 24 rokoch nový dokument Netflixu s názvom Missing: The Lucie Blackman Case opisuje mrazivé a tragické detaily prípadu, vrátane rozhovorov s jej priateľmi, rodinou a detektívmi.

Zdroj: Netflix: Missing: The Lucie Blackman Case

Lucie Blackmanová bola 21-ročná Britka. Pracovala ako letuška pre British Airways a neskôr sa presťahovala do Japonska pracovať v nočnom klube Casablanca v Tokiu. Počas práce v klube chodila aj na platené rande so zákazníkmi. Život v Japonsku si nevedela vynachváliť a ešte tri týždne pred svojím zmiznutím si život v Tokiu pochvaľovala aj počas telefonátu so svojím otcom. To bolo posledný raz, keď pán Blackman počul svoju dcéru.

