Opustiť krajinu a cestovať do zahraničia aj počas pandémie nerobí Monike Babišovej žiadny problém. Ako informuje český denník Blesk, Babišová si tohto roku užíva minimálne štvrtú dovolenku. Tú prvú stihla s dcérou Vivien ešte pred pandémiou, keď sa obe vybrali do tropického Zanzibaru. Začiatkom leta, v čase, keď Andrej Babiš dohováral Čechom, aby na dovolenku necestovali do zahraničia, sa Monika vybrala aj so synom Frederikom do Chorvátska. „U nás nie je žiadne leto,"odôvodnila v tom čase Babišová svoju cestu do Chorvátska. A inak to nie je ani teraz.

Manželka milionára Babiša si momentálne užíva dovolenku v obľúbenom Chorvátsku napriek tomu, že v Česku zúri druhá vlna pandémie. V krajine pribudlo v pondelok 563 potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Denný nárast počtu nakazených tak od začiatku pandémie v krajine presiahol 500 prípadov po šiesty raz.

Na sociálnu sieť Instagram pridáva slnečné fotografie z Kornati, čo je súostrovie v Jadranskom mori pri pobreží Chorvátska. Na ostrovoch bol v roku 1980 zriadený Národný park Kornati, ktorý tvorí 89 menších ostrovov.