FOTO Anastázia, Kleopatra či kráľovná Alžbeta I.: Grafička preniesla vladárov do súčasnosti

Dokážete si predstaviť, že by najmocnejší panovníci a krásne princezné z čias dávno minulých žili dnes ako bežní ľudia? Že nie? Talentovaná grafička Becca Saladin si zjavne jedného dňa povedala, že by to bolo iste zaujímavé a vytvorila sériu portrétov, ktoré preniesli slávnych panovníkov do súčasnosti.