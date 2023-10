Päťdesiattriročný Falcon sám seba označuje ako muža s najväčším penisom na svete. Jeho mužská pýcha v stoporenom stave údajne dosahuje až 34 centimetrov.

Jonah priznáva, že jeho predkožka by dokázala zakryť aj kľučku na dverách, no jedným dychom pripomína, že mať taký veľký penis je neraz náročnou skúškou, napísal pred časom britský denník The Daily Mail.

Myslia si, že je hlupák a pornohviezda

Aké je žiť život s nadrozmerným penisom? O tom by Falcon zrejme vedel rozprávať celé hodiny. Priznáva, že jeho život nie je len o zábave a má to aj kopu nevýhod. Na otázku, čo je najhoršie na tom, že muž má veľký penis, promptne odpovedal: "Predsudky. Neviem prečo, ale ak má chlap tam dole viac ako 30 centimetrov, ľudia usúdia, že ide o zlého človeka, egoistu, pornohviezdu, hlupáka alebo záletníka."

