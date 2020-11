Princ George, Charlotte a najmladší Louis vyrobili Ažlbete a Philipovi darčekovú pohľadnicu s blahoželaním. Na fotografii, ktorú zverejnil palác, si však svoj darček pozerajú bez nich. Pre pandémiu majú totiž zakázané sa so svojou prababičkou stretávať a údajne sa celá rodina nevidela už niekoľko týždňov. Mnohí si preto mysleli, že kráľovná po 68 rokoch vládnutia odíde tohto roku do dôchodku, a bude sa venovať výlučne svojej rodine. Zahraničné weby však túto možnosť okamžite vylúčili.

Podľa informácií britského denníka Daily Mail plánuje kráľovná vládnuť až do svojej smrti. Celý život totiž zasvätila monarchii, ktorú uprednostnila aj pred výchovou svojich štyroch detí. Predstava, že by mala jedného dňa odísť do dôchodku, preto absolútne neprichádza do úvahy.