Nemecký vodca Adolf Hitler bol mužom, ktorý si zakladal na svojom imidži prísneho diktátora. Práve to bol dôvod, prečo sa na verejnosť nedostali jeho kompromitujúce fotografie, ktoré by naznačovali akúkoľvek jeho slabosť. Samotný Hitler si dával pozor, aké zábery uniknú na svetlo sveta a mnohé dal údajne zničiť. Niekoľko z nich sa však predsa len podarilo zachrániť.

Adolf Hitler si vlastný mediálny obraz starostlivo strážil a preto nemala akákoľvek nelichotivá fotografia šancu preniknúť do tlače. Až na tie nasledujúce, ktoré vyšli už v tridsiatych rokoch v tlači Deutschland Erwache (v preklade Prebudené Nemecko), píše portál Reflex.cz.

Adolf Hitler (1889 - 1945) si svoj imidž prísneho vodcu strážil. Zdroj: Profimedia

Jeden z výtlačkov tohto propagandistického plátku našiel vo zvyškoch rozbombardovaného nemeckého domu vojak Alf Roberts z anglického Barnsley. Ten neodolal nutkaniu a výtlačok si vzal ako suvenír. Vďaka čomu sa neskôr tieto fotografie dostali do rúk historikov, ktorí ich spolu s preloženým textom zverejnili v publikácii The Rise of Hitler.