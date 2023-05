Ak máte čoraz častejšie pocit, že sa vám nič nedarí, nie ste spokojní či šťastní, problém nemusí byť vo vás. Veľká pravdepodobnosť totiž môže byť aj to, že vás niekto preklial a vyslal vám negatívnu energiu. Ako to zistíte a čo treba robiť?

Urieknutie

Spôsobov, ako sa môže stať to, že vás niekto prekľaje či uriekne, je mnoho. Najčastejšie však ide o slová, ktoré sú vyslané na vašu adresu a nie raz dokážu spôsobiť množstvo problémov. Spomeňte si napríklad na to, že keď ste sa s niekým pohádali, pravdepodobne sa potom necítili dobre. Boli totiž vyslané a vyslovené slová, ktoré dokážu ublížiť. Prial vám niekto niečo veľmi zlé, čo vám malo uškodiť? Alebo ste dostali výhražný list, telefonát či správu a teraz sa vám nedarí? Potom ide o takzvané urieknutie, ktoré by ste nemali brať na ľahkú váhu.

Urieknutia sa viete zbaviť rôznymi očisťovacími rituálmi, ako napríklad vydymením bielou šalviou či opakovaním špeciálnych mantier. Väčšinou je však potrebný určitý čas opakovania na to, aby sa duši uľavilo. Zdroj: gettyimages

Posadnutosť

Prípadov, keď je láska bolestivá alebo neopätovaná, poznáme mnoho. Zdroj: gettyimages

Prípadov, keď je láska bolestivá alebo neopätovaná, poznáme mnoho. Taktiež každý pozná to, že ak sa zamiluje, myslí na osobu takmer neustále. Ale prípad, že začnete byť z ničoho nič posadnutí nápadníkom, o ktorého ste nejavili vôbec žiadny záujem, alebo sa vám dokonca protivil, už je dosť podozrivý. Ochrániť by vás mohol očistný rituál vykurovaním alebo nosenie amuletu. Z drahokamov stavte na krištáľ alebo záhnedu.

