Dokáže vycibriť svoj štýl tak, že tromfne v obliekaní aj Dagmar Havlovú (69)? Podľa odborníkov na to Eva Pavlová (58), manželka českého prezidenta Petra Pavla (61), má. Len sa musí vyvarovať módnych prešľapov, ktoré jej to ešte kazia.

Odborníci i verejnosť si pozorne všímajú oblečenie Evy Pavlovej. Niektoré outfity ich nadchli, iné sklamali. Ako to zhrnula influencerka a redaktorka expres.cz Anna-Marie Donkor, Eva Pavlová sa v móde ešte hľadá – ale má na to byť novou ikonou. “Vzhľadom k svojej postave a typu správne volí menej romantický štýl, ale určite by nemala pokračovať v trende voľnejších strihov. Tie znižujú hodnotu outfitu a spôsobia, že oblečenie vyzerá chudobnejšie. Oveľa elegantnejšie bude pani Pavlová vyzerať v perfektne padnúcich strihoch na telo,” mieni Donkor.

Influencerka a redaktorka expres.cz Anna-Marie Donkor hovorí, že Eva Pavlová sa v móde ešte hľadá – ale má na to byť novou ikonou. Zdroj: archív

Slovenská odborníčka na diplomaciu a protol Mária Holubová upozorňuje, že Eva Pavlová ako manželka českého prezidenta by mala rešpektovať pravidlá diplomatického protokolu a pravidlá európskych elít. Tie nie sú v prípade manželky štátnika také prísne ako v prípade štátničiek a političiek. “Manželka prezidenta má širšie pole pôsobnosti, napríklad čo sa týka kolority, ale aj doplnkov. Dress code dámy na najvyššej úrovni musí rešpektovať vek, telesné dispozície a farbu vlasov. Niekedy aj výšku, ako to bolo v prípade Carly Bruni, ktorá pre vysokú postavu mala dovolené balerínky. Musí to byť však zosúladené tak, aby dôstojne prezentovala úrad svojho manžela,” pripomína Mária Holubová.

Odborníčka na diplomaciu a protokol Mária Holubová Evu Pavlovú chváli, ale aj ona našla v jej obliekaní určité chyby. Zdroj: archív

Podľa nej je Eva Pavlová vzdelaná, distingvovaná a šarmantná dáma, pôsobí očarujúco. “Najviac na nej vyzdvihujem jej prirodzenú nevtieravú krásu a kultivovaný prejav. Oceňujem strih a farebnosť šiat, ktoré podčiarkujú jej identitu a individualitu,” vyzdvihuje Mária Holubová prednosti prezidentovej manželky.

Módna blogerka Ina T. hovorí, že Eva Pavlová má dobre nakročené k svojskému štýlu. Zdroj: Instagram ina_t_official

Eva Pavlová dala najavo, že uprednostňuje nadčasovú elegantnú módu a chce podporovať českých návrhárov. „Už teraz propaguje lokálne značky, smeruje k striedmosti a minimalizmu,“ chváli ju v Blesku módna kritička Ina T. Podľa nej má Eva Pavlová veľmi úspešne nakročené k osobitnému štýlu.

