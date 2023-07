Pre silnú letnú búrku Poly v stredu amsterdamské medzinárodné letisko zrušilo alebo odložilo stovky letov a holandské železnice na severe krajiny zastavili prepravu. TASR informuje podľa agentúry AP.

Národný meteorologický inštitút ako varovanie pred dažďom a silným vetrom vyhlásil červený výstražný kód v troch provinciách. Na pobreží západne od Amsterdamu bol zaznamenaný nárazový vietor rýchlosťou vyše 145 kilometrov za hodinu.

Bezprostredné správy o obetiach zatiaľ nie sú. Holandské médiá priniesli obrázky vyvrátených stromov a "najmenej jedného prevráteného auta" v oblasti Amsterdamu, Haagu a Haarlemu počas rannej špičky.

Pohotovostné služby v provincii Severné Holandsko, do ktorej patrí aj Amsterdam, smskami ľudí varovali, aby zostali vnútri, keď búrka prejde. Dopravné úrady odporučili motoristom, aby sa podľa možnosti vyhýbali jazde.

Amsterdamské letisko Schiphol, jedno z najrušnejších európskych leteckých uzlov, na svojej webovej stránke uviedlo, že očakáva "veľmi obmedzenú leteckú dopravu" až do popoludňajších hodín, kým sa búrka nepreženie. Neskôr by mala smerovať do Dánska a Nemecka.

Podľa Pecha by búrky mali doraziť aj na Slovensko

"Dnes veľmi nebezpečná poveternostná situácia v západnej Európe, v SZ Holandsku nárazy vetra až 150 km/h, Schiphol ruší stovky letov," napísal k aktuálnemu počasiu meteorológ a klimatológ Jozef Pecho.

Večer by podľa neho mali doraziť búrky aj na Slovensko. "Dnes platí výstraha SHMÚ pred búrkami [prevažne] od 18:00 h pre väčšiu časť územia Slovenska," dodal Pecho.

