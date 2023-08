WA 7 Žytomyr - Estónska premiérka Kaja Kallasová (vľavo), ktorú vyznamenal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jedným z najvyšších štátnych vyznamenaní - Rádom kniežaťa Jaroslava Múdreho v ukrajinskom meste Žytomyr v pondelok 24. apríla 2023. FOTO TASR/AP Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, right, awards Estonia's Prime Minister Kaja Kallas with an Order of Yaroslav the Wise during their working meeting in Zhytomyr, Ukraine, Monday, April 24, 2023. (AP Photo/Andrew Kravchenko)

Zdroj: Andrew Kravchenko