Členské krajiny EÚ v utorok v Bruseli prijali aktualizované odporúčania o cestovaní do EÚ a uľahčení voľného pohybu v rámci Únie počas pandémie ochorenia COVID-19. Podľa nových odporúčaní by členské štáty eurobloku nemali zavádzať žiadne obmedzenia na cestovanie z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Odporúčania, na ktorých sa dohodli európski diplomati v rámci Rady EÚ pre všeobecné záležitosti, však podľa tlačovej správy zo zasadnutia zachovávajú množstvo opatrení pre prípad zhoršenia epidemiologickej situácie v Európe.

Členské štáty, ak to bude potrebné na riešenie závažného zhoršenia epidemickej situácie, by mali koordinovane rozhodnúť o opätovnom zavedení primeraných požiadaviek pre cestujúcich z tretích krajín pred ich vycestovaním na územie EÚ. Tieto požiadavky by mohli zahŕňať očkovanie, lekárske osvedčenie o uzdravení alebo testovanie. Krajiny EÚ by okrem toho mohli pri príchode obyvateľov tretích krajín uplatniť aj doplnkové opatrenia, ako dodatočné testovanie alebo karanténu.

V prípade, že sa v nejakej tretej krajine objaví nový variant koronavírusu vzbudzujúci obavy, členské štáty EÚ môžu výnimočne spoločne zaviesť núdzové a dočasné cestovné obmedzenie pre občanov tejto krajiny. Platnosť takéhoto obmedzenia by mala uplynúť po 21 dňoch.

Ak nejaký členský štát EÚ považuje obmedzenia voľného pohybu za nevyhnutné z dôvodu vážneho zhoršenia epidemickej situácie, tieto obmedzenia by sa mali obmedziť na požiadavku, aby cestujúci mali platný digitálny certifikát EÚ (covidpas). Od osôb, ktoré nie sú držiteľmi takéhoto osvedčenia, by sa mohlo vyžadovať, aby sa pred príchodom alebo po príchode do uvedenej krajiny podrobili testovaniu.

Zachovaná zostala tzv. núdzová brzda pre prípad, že bude treba reagovať na prudké šírenie nových variantov vírusu. Tá znamená, že členský štát, ktorý ju použije, môže od cestujúcich vyžadovať, aby išli do karantény alebo absolvovali test aj vtedy, keď sú držiteľmi covidpasu.