Enerhodar je odstrihnutý od humanitárnej pomoci: Starosta tvrdí, že ju blokujú Rusi!

Rusi už druhý deň blokujú dodávku humanitárnej pomoci do nimi okupovaného ukrajinského mesta Enerhodar. Na platforme Telegram to v nedeľu uviedol ukrajinský starosta tohto mesta Dmytro Orlov, informuje denník The Guardian.