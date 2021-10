Roswellský prípad máta ľudí už 74 rokov. V súvislosti s prípadom bolo totiž pozorované UFO pri meste Roswell v Novom Mexiku v júli roku 1947, kde sa údajne našli aj jeho trosky. V súvislosti s týmto záhadným prípadom sa na internete dodnes objavujú fotografie z pitvy piatich mimozemských bytostí.

V podvečer 2. júla 1947 bolo pozorované diskovité UFO letiace pri Roswelli smerom na severozápad. Na druhý deň ráno, 127 km odtiaľ v smere letu, našiel rančer William Brazel so synom a s dcérou na svojej farme rozptýlené trosky a upozornil na to úrad miestneho šerifa. Šerif Wilcox sa spojil s majorom Jessom A. Marcelom z leteckej základne pozemných síl v Roswelli. Sám Marcel tvrdil, že sa našli malé trosky, neskôr sa rozšírilo (možno špekulácia), že sa našli aj disky a mimozemské telá. Trosky boli dopravené na vojenskú základňu v Roswelli a na príkaz plukovníka Blancharda boli prevezené na leteckú základňu Wright Patterson. Viac svetla do prípadu vniesla až zverejnená nahrávka asistentky nemeckého vedca.

Zdroj: twitter, reprofoto youtube

K tomuto záhadnému a najlepšie zdokumentovanému prípadu mal byť podľa slov doktorky Shirley Wrightovej privolaný aj nemecký vedec Einstein, známy svojou teóriou relativity, ktorého na tejto ceste sprevádzala Shirley Wrightová ako asistentka. Podrobne popísala, čo videli, v sérii kazetových záznamov natočených krátko pred jej smrťou v roku 2015, ktoré však boli podľa britského denníka The Sun zverejnené až teraz.

Článok pokračuje na ďalšej strane