Od začiatku vojny na Ukrajine zahynulo už 243 detí a vyše 200.000 ich bolo násilne odvedených do Ruska. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom príhovore, ktorý bol zverejnený v stredu večer na Medzinárodný deň detí. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian a televízie CNN.