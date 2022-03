Na vojnu doplácajú aj tí najmenší! V dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu a hlavné mesto Kyjev bolo množstvo pacientov z detských nemocníc presunutých do suterénu, kde počas vojny bojujú o život. Aj keď sa lekári a zdravotné sestry snažia spraviť všetko pre to, aby ich pred bombardovaním ruskej armády ochránili, dôsledkom nedostatočnej liečby hrozí, že sa ich zdravotný stav rapídne zhorší...

Lekári a sestričky v hlavnom meste bijú na poplach! Detskí onkologickí pacienti, ktorých museli urýchlene presunúť do suterénu nemocnice, dostávajú iba základnú liečbu chemoterapie, mnoho z nich muselo boj so zákernou chorobou prerušiť úplne. V suteréne, kde sa nachádzajú, sa im nemíňajú iba základné zdravotné pomôcky, ale aj potraviny. "Ak prerušíme liečbu pre vojnu, tieto deti zomrú," varovala doktorka Lesia Lysytsia pre televíziu NBC News zo suterénu najväčšej detskej nemocnice v Kyjeve Okhmatdyt.

"Po vojne budeme počítať, koľko civilistov alebo vojakov umrelo pri útokoch, ale nikdy nebudeme počítať, koľkým pacientom nebola diagnostikovaná choroba včas alebo koľko pacientov zomrelo iba preto, že im nebola včas poskytnutá liečba," uviedla. V Kyjevskom regionálnom onkologickom centre sa taktiež rýchlo míňajú zásoby krvi, preto ju odoberajú rodičom, ktorí sú so svojimi deťmi v nemocnici.

Detskí onkologickí pacienti, ktorých museli urýchlene presunúť do suterénu nemocnice, dostávajú iba základnú liečbu chemoterapie, mnoho z nich muselo boj so zákernou chorobou prerušiť úplne. Zdroj: Anadolu Agency

Niektorí rodičia zvažujú evakuáciu svojich detí do zdravotného strediska v Ľvove na západe Ukrajiny, kde majú väčšie zásoby liekov. "Rodičia sa ma pýtajú, či je to bezpečné... ale ja naozaj neviem. Neviem ani to, či je bezpečné vyjsť na ulicu," priznala doktorka. Z krajiny uteká na západ čoraz viac civilistov, medzi ktorými sú aj rodičia s chorými deťmi. "Poznám jeden pár, snažia sa dostať do bezpečia, majú so sebou iba 37-dňové dievčatko, ktoré sa narodilo s leukémiou. Neviem, či tú cestu prežije," dodala so smútkom.

Doktor Roman Kizyma, vedúci detský onkológ v Západoukrajinskom špecializovanom detskom lekárskom centre, zas hovorí, že deti sa snažia rozptýliť hraním rôznych hier. Avšak keď začujú sirény, utekajú rýchlo do suterénu. Deti, ktoré sú na tom horšie a sú napojené na kyslík, zostávajú ležať vo svojich posteliach. Aj to je smutná realita na Ukrajine!

Prečítajte si tiež: