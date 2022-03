Nad Kyjevom sa ozývajú výbuchy, v druhom najväčšom meste Charkov dnes ráno dopadla raketa priamo v centre mesta, v uliciach je počuť zvuk sirén a v noci to na oblohe vyzerá ako počas osláv nového roka. Putinovi to však akosi stále nestačí. Ruský agresor vydal ešte v nedeľu rozkaz uviesť ruské jadrové sily do stavu najvyššej pohotovosti. Koľko ich vlastne Rusko má a aký by to malo dosah v prípade ich použitia?

Mrazivé rozhodnutie Putina uviesť svoj arzenál jadrových zbraní do režimu „bojovej pohotovosti“ vyvolalo paniku na celom svete. Ruský prezident sa už na začiatku invázie na Ukrajinu vyhrážal Západu a NATO, že ak vojensky zasiahnu, budú čeliť „dôsledkom, akým nečelili nikdy vo svojej histórii“. Mohla by sa táto „nočná mora“ Putina predsa len naplniť?

Ruské jadrové zbrane uviedli do pohotovosti po Putinovom vyhlásení minister obrany Sergej Šojgu a šéf generálneho štábu ozbrojených síl Ruskej federácie Valerij Gerasimov. Ako informuje britský denník The Sun, hlava Kremľa má aktuálne k dispozícii približne 5 977 bojových hlavíc, treba však dodať, že nie všetky sa dajú použiť okamžite. Tieto zbrane môžu byť vypustené z ponoriek, zo zeme alebo z lietadiel.

Najviac jadrových zbraní vlastní Rusko

Podľa Federácie amerických vedcov vlastnia až 90 % všetkých jadrových zbraní USA (5 428) a Rusko (5 977). Všetky krajiny dokopy - Rusko, USA, Čína, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Pakistan, India, Izreael a Severná Kórea - majú spolu 12 705 jadrových zbraní.

Podľa informácií Bulletin of the Atomic Scientists malo Rusko začiatkom roku 2022 k dispozícii približne 4 477 jadrových hlavíc určených na strategické opaľovacie zariadenia s dlhým doletom a taktické jadrové sily kratšieho doletu. 812 z nich by sa malo nachádzať na balistických raketách, 576 na ponorkách a 200 pri bombardéroch. Ak by sa Putin rozhodol odpáliť jednu z balistických rakiet, podľa britského The Sun by mohla Spojené kráľovstvo zasiahnuť do 20 minút, USA do pol hodiny, čo by znamenalo hotovú katastrofu.

V Putinovom arzenáli jadrových zbraní sa nachádzajú aj také, ktoré majú menšiu ničivú silu – a následne rádioaktívny dosah – a sú určené skôr na zničenie vojenských kapacít než na zničenie civilného obyvateľstva. Aj keď je riziko nasadenia jadrových zbraní stále nízke, v prípade ich použitia by sme zdrvujúce následky cítili ešte niekoľko rokov a väčšinu z nich si nedokážeme ani len predstaviť.

Na našej planéte by mohla okamžite nastať tzv. nukleárna zima (postapokalyptický stav po vojnovom konflikte s použitím jadrových zbraní). Po výbuchoch atómových zbraní by sa do atmosféry uvoľnilo veľké množstvo prachu, popola, dymu a malých častíc, čo by zapríčinilo obrovský pokles teploty a zmenu klímy.

Netreba panikáriť, tvrdí Británia

Ako informuje TASR, britská vláda neeviduje žiadne výrazné zmeny v ruskom vojenskom jadrovom programe. Povedal to v pondelok britský minister obrany Ben Wallace s tým, že rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina uviesť tieto zbrane hromadného ničenia do stavu pohotovosti má odpútať pozornosť od toho, že vojna na Ukrajine nejde podľa jeho predstáv.

Britský premiér Boris Johnson neeviduje žiadne výrazné zmeny v ruskom vojenskom jadrovom programe. Zdroj: Jeff Mitchell

„Sú to nevinní ľudia, ktorí čelia úplne nevyprovokovanej agresii. V skutočnosti sa deje to, že sa bránia, možno účinnejšie a s väčším odporom, ako Kremeľ očakával,“ povedal britský premiér Boris Johnson. Rovnaký názor má generálny tajomník NATO Jensen. „Toto je nebezpečná rétorika. Je to správanie, ktoré je nezodpovedné,“ povedal pre stanicu CNN.

„Samozrejme, keď túto rétoriku skombinujete s tým, čo robia na území Ukrajiny, vedú vojnu proti jednej nezávislej suverénnej krajine, vykonávajú plnohodnotnú inváziu na Ukrajinu. Toto pridáva situácii na závažnosti,“ podotkol šéf NATO.

