Hovorí sa, že ruský prezident má okrem Marii a Kateriny, ktoré mu porodila bývalá manželka Ľudmila Alexandrovna Očeretná (64), ešte jednu dcéru. Mladá Elizaveta (18), ktorá bola ešte pred niekoľkými týždňami mimoriadne aktívna na sociálnej sieti Instagram a prezentovala sa svojím luxusným životom, je výsledkom romániku prezidenta s bývalou upratovačkou a novodobou milionárkou Svetlanou Krivonogikh. Dvojica spolu randila v 90. rokoch. Aj keď Putin správy o ďalšej dcére popiera, podoba tínedžerky s jej údajným otcom bije do očí.

Nenávistným komentárom na adresu svojho otca čelila Elizaveta takmer od začiatku, odkedy si založila účet na sociálnej sieti. Ako však sama viackrát priznala, do politiky sa nemieša a to, či je Putin jej skutočným otcom, odmieta prezradiť. Odkedy však na Ukrajine vypukla vojna, mladá tínedžerka sa stiahla do úzadia.

Aj keď jej Instagram "zíva prázdnotou" množstvo ľudí ju v komentároch pod fotografiami prosí, aby svojmu otcovi dohovorila. "Prosím, odkáž mu, aby s vojnou na Ukrajine okamžite prestal," prosia ju. Väčšina z komentujúcich si však nekladie servítku pred ústa a mladej tínedžerke a jej otcovi želajú len to najhoršie.

"Nech ty a tvoj otec zhoríte v pekle," napísal jeden komentujúci, ku ktorému sa hneď pridali ďalší. "Si dcéra vraha." Pod poslednou fotografiou, ktorú uverejnila ešte minulý rok, má už takmer 500 nenávistných komentárov.

VOJNU NA UKRAJINE SLEDUJEME ONLINE