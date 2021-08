Česko ponúka bieloruskej bežkyni Kryscine Cimanovskej vízum, aby sa vyhla nútenému návratu do svojej vlasti, oznámil v nedeľu český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek. Ako informoval portál Novinky.cz, 24-ročnú športovkyňu a kritičku režimu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka podľa jej slov nútia predčasne sa vrátiť z olympijských hier v Tokiu do vlasti.

Cimanovská mala pretekať v pondelok v behu na 200 metrov, ale bieloruský tím ju v nedeľu odviezol na letisko. Zavolala políciu, ktorá ju po niekoľkých hodinách strávených na letisku odviezla na bezpečné miesto.

Zdroj: Martin Meissner

"Situáciu okolo bieloruskej šprintérky Krysciny Cimanovskej považujem za škandalóznu. ČR je pripravená pomôcť. Po dohode s premiérom a ministrom vnútra jej ponúkame vízum na vstup na územie, aby sa u nás mohla uchádzať o medzinárodnú ochranu. Naša ambasáda v Tokiu je tiež pripravená pomôcť," informoval Kulhánek na Twitteri.

V otvorenom liste vyzval vládu na pomoc predseda Národnej športovej agentúry Filip Neusser. Podľa neho by v prípade udelenia azylu mohla Cimanovská pricestovať do ČR vládnym špeciálom, ktorým sa budú do vlasti vracať českí reprezentanti.

Zdroj: Petr David Josek

Ako predtým informovali spravodajská televízia BBC a portál Meduza.io, bieloruská atlétka mala v pondelok štartovať v ženskej disciplíne beh na 200 metrov. Pred niekoľkými dňami však uverejnila na sociálnej sieti Instagram video, v ktorom kritizovala vedenie bieloruského olympijského tímu za to, že bez jej vedomia rozhodlo o tom, že sa zúčastní aj na štafete 4x400 metrov. V nedeľu mali následne podľa jej slov za ňou prísť jej tréneri a oznámiť jej, aby sa zbalila, pretože letí späť domov do Bieloruska.

"Žiadam Medzinárodný olympijský výbor (MOV) o pomoc. Bol na mňa vyvinutý tlak a snažia sa ma vyviesť z krajiny bez môjho súhlasu, preto žiadam MOV, aby zasiahol," napísala bežkyňa na sociálnej sieti Telegram.

Cimanovskú mali na letisko odprevadiť dvaja členovia bieloruskej delegácie v Tokiu - psychológ a jeden predstaviteľ Národného olympijský výboru Bieloruska. Na letisku sa však atlétka obrátila na políciu.

Anketa Myslíte si, že postup Bieloruska voči pretekárke je oprávnený? Nie. 0% Áno. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Pre agentúru Reuters atlétka uviedla, že do Bieloruska sa nevráti. Podľa bieloruského novinára z portálu Nexta sa Cimanovská plánuje obrátiť na rakúske veľvyslanectvo v Tokiu a požiadať o azyl.

MOV v krátkom vyhlásení uviedol, že si je vedomý správ o bieloruskej atlétke a že požiadal Národný olympijský výbor Bieloruska o vysvetlenie.

Bieloruský olympijský tím neskôr uviedol, že Cimanovskú z olympiády stiahli pre jej "emocionálny a psychický stav" a že sa nezúčastni na behu na 200 metrov a ani na štafete 4x400.