Ľudia na pláži Kamari v panike sledovali údajného žraloka, ktorý sa podľa svedkov priblížil k plavcom v mori až na 15 metrov. Či naozaj išlo o žraloka, potvrdené nebolo. Miestni sú však presvedčení o tom, že chrbtová plutva patrila práve žralokovi. Informoval o tom, magazín The Sun.

„Chvíľku predtým som práve vyliezla z vody a som rada, že som tak urobila. Nechcela by som byť jeho ďalší pokrm,“ povedala pre magazín The Sun 60-ročná Jackie Jonesová, ktorá prišla na ostrov Kos so svojím manželom osláviť jej okrúhle narodeniny. „Môj manžel niečo videl vo vode a myslel si, že len niekto šnorchluje, ale postavili sme sa a videli jasnú plutvu.“

Jackie Jones a jej manžel Nev, ktorí spozorovali žraloka pri ostrove Kos. Zdroj: The Sun/Jackie Jones

„Určite sa niečím kŕmil, pretože bol na hladine a jeho chvost búchal po vode. Videli sme, aké veľké to bolo,“ spomínala Jackie. Za posledných 20 rokov s manželom na Kose nič podobné nevideli. „Môj muž šnorchluje a to môžete vidieť ryby a medúzy, ale toto bolo niečo iné. Nerada by som liezla do vody s niečím takto veľkým.“

Pár sa však žralokom zastrašiť nedal a na pláž sa vrátil hneď na druhý deň. „Druhý deň sme šli späť na pláž, len sme sa držali blízko pláže, aby sme sa mohli rýchlo dostať von,“ vysvetlila Jackie. „Stále som sa pozerala a kontrolovala, či je v zátoke, ale nebol. Na ostrov sa rozhodne vrátime znova. Vôbec nás to neodstrašilo.“

