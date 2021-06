Samozrejme, ochota sama o sebe nestačí. Potravín už majú dediny ako Lužice, Moravská Nová Ves či Hrušky, ktoré tornádo zničilo najviac, viac než dosť.

Dobrovoľníci zorganizovali obrovské zbierky, pomohli navyše aj supermarkety. Hlavným problém bude v najbližších týždňoch nedostatok stavebného materiálu a schopných remeselníkov.

Diery v strechách nateraz pracanti zakryli modrými plachtami, aby prípadná ďalšia vlna dažďov nespôsobila v polorozvalených domoch ešte viac škôd.

Ľudí, ktorí obetovali vlastný čas a svoje pohodlie, aby išli na Moravu pomôcť, Česko ospevuje ako hrdinov. Hasiči pracujú až do úmoru, no obrovská podpora prichádza aj od civilistov. Traktorista Jiří sadol do svojho „tátoša“ hneď, ako videl následky škôd, a do postihnutých oblastí cestoval až 13 hodín.

Zdroj: Instagram

Nelenil ani slávny český hokejista Michal Kempný (30) z Washington Capitals, ktorého odfotili, ako opravuje strechy.

Zdroj: Instagram

V Hodonínskej Bažantnici zasa pomáhali slovenskí Rómovia či Ukrajinci. A takých partičiek kamarátov bolo veľa, napríklad z Frýdku-Místku, Morávky a Českého Těšína. Jeden vedel to, iný zas niečo iné – pre každého sa niečo našlo.

Bohužiaľ, nie všetky správy z južnej Moravy sú dojímavé v tom dobrom slova zmysle. Extrémne počasie si vyžiadalo už šiestu obeť, učiteľku Máriu, informoval český denník Blesk. Okrem obľúbenej pedagogičky z hodonínskeho gymnázia zomrelo aj dvojročné dievčatko a tehotná žena – Slovenka Martina, ktorá si v Lužiciach užívala dni pred pôrodom. Bohužiaľ, neprežila ako ona, tak ani jej nenarodené bábätko.

