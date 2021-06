Život sa s nimi nemaznal! Búrky, ktoré vo štvrtok zasiahli južnú Moravu, majú šiestu obeť. Ide o dvojročné dieťa, ktoré bolo hospitalizované v brnianskej nemocnici. O vlások zas unikla smrti iba 14-ročná Silvinka, ktorá sa v čase apokalypsy nachádzala v autobuse. Ten silný vietor odhodil do poľa a zdemoloval.

Podľa spravodajského webu iDNES.cz úmrtie 2,5-ročného dieťaťa potvrdila hovorkyňa Fakultnej nemocnice Brno Veronika Plachá, ktorá vzhľadom na nízky vek obete nechcela poskytnúť ďalšie informácie. Redakcia iDNES.cz zistila, že šiestou obeťou je dvojročné dievčatko. Medzičasom vyjadrili sústrasť rodičom dieťaťa aj prezident ČR Miloš Zeman a český premiér Andrej Babiš.

Silvinka má rozdrvené nohy a zlomené stavce

Hodiny hrôzy zažívali aj rodičia 14-ročnej Silvinky, okrem ktorej majú ešte ďalšie 2 deti - Viktóriu a (18) a Marka (4). Keď sa dedinou Moravská Nová Ves prehnalo tornádo, Silvia práve sedela v autobuse a vracala sa z Hodonína domov. Zatiaľ čo počas najväčšej apokalypsy bola jej rodina v dome, silný vietor autobus, v ktorom sedela, odhodil z cesty a totálne zdemoloval. Keď vietor ustál, jej matka Irena a staršia sestra ju išli okamžite hľadať. Jedna išla pešo, druhá na bicykli. Medzi obcami sa totiž inak pohybovať nedalo.

Takto vyzerá dom rodiny Mackovcov po ničivom tornáde. Zdroj: donio.cz/

Dvojica našla Silvinku po niekoľkých hodinách, no to už bol pri nej našťastie lekár. "Bola pri vedomí, ale mala hrozné bolesti. Okamžite ju transportovali do viedenskej nemocnice, kde ju celú noc operovali. Diagnostika bola hrozná. Silvinka má zlomené tri krčné stavce, rozdrvené nohy, dorezanú tvár a rozbitú hlavu. V súčasnosti je v umelom spánku," píšu na webe Donio.cz, na ktorom prebieha finančná zbierka pre rodinu Mackovcov.

Tornádo na Morave bolo z druhej najničivejšej kategórie

Tornádo na juhu Moravy dosiahlo štvrtý z piatich bodov Fujitovej stupnice, ktorá slúži na hodnotenie rotujúceho vetra. Búrky a tornádo zasiahli južnú Moravu vo štvrtok večer. Búrky sprevádzali krúpy, ktoré mali miestami veľkosť tenisových loptičiek, ale aj tornádo s rýchlosťou vyše 200 kilometrov za hodinu. Okrem šiestich úmrtí figurujú v bilancii prírodnej katastrofy aj desiatky zranených. Ďalší ľudia utrpeli zranenia neskôr - najmä pri opravách zničených domov, ktorých je okolo 1 200, pričom vyše 70 z nich budú musieť zbúrať.

Okresmi Břeclav a Hodonín sa prehnalo tornádo, ktoré napáchalo obrovské škody. Zdroj: Profimedia

Odstraňovanie škôd pokračuje už štvrtý deň, bez prúdu naďalej zostáva približne 2 000 domácností. Vláda v pondelok prerokuje aj finančnú pomoc pre ľudí a obce, ktoré zasiahlo ničivé tornádo. Meteorológovia si spočiatku neboli istí, či majú tornádo z juhu Moravy zaradiť do tretej alebo vyššej kategórie z piatich. Žiadne silnejšie než z kategórie F3 totiž doteraz v Česku nezdokumentovali. Podľa Setváka je už však teraz isté, že dosiahlo kategóriu F4.