"Ukrajina nemôže brať normálne vyjadrenia, ktoré občas počujeme od lídrov krajín - v niektorých prípadoch lídrov veľkých a vplyvných krajín. Nemôžete sa len tak vzdať častí svojho územia, je to ako keby ste sa vzdali slobody," uviedla Zelenská.

Ukrajinská prvá dáma zároveň zopakovala pozíciu svojho manžela, ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Donbas, v ktorom sa Rusko v súčasnosti sústreďuje na útočné operácie, bude znovu patriť Ukrajine.

"Ak by sme aj odovzdali časti svojho územia, agresora by to nezastavilo. Ďalej by vyvíjal nátlak... vykonával by ďalšie a ďalšie útoky proti nášmu územiu," dodala Zelenská.

Donbas, ktorý pozostáva z Luhanskej a Doneckej oblasti, leží na východe Ukrajiny pri hraniciach s Ruskom. Práve poloha Donbasu pri ruských hraniciach pritom podľa CNN diktovala väčšinu jeho búrlivej histórie. Po tom, čo sa ruským silám na začiatku vojenskej invázie nepodarilo obsadiť hlavné mesto Kyjev a iné regióny v strednej časti Ukrajiny, sa Donbas stal stredobodom vojenských ambícií Ruska, uvádza CNN.