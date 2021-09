DESIVÉ VIDEO z útokov na WTC po 20 ROKOCH: Títo ľudia stáli pod dvojičkami, keď sa zrútili! ×

Útok, ktorý zmenil celý svet! Dátum 11. september 2001 sa už navždy zapíše čiernym písmom do histórie. Presne o 8.45 hod. narazilo unesené lietadlo do severnej veže Svetového obchodného centra (WTC). Náraz bol taký silný, že ho cítili aj ľudia v okolitých budovách. Mestom sa okamžite rozozvučali sirény policajných, hasičských áut a sanitiek. Čo však bolo horšie, nikto nevedel, že prvý náraz lietadla do severnej veže je len jedným zo štyroch teroristických útokov...