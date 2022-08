Zdravotný stav Vladimira Putina bol opäť spochybnený, keď sa v nedeľu objavili nové zábery ruského prezidenta, ktorý zdanlivo nemohol použiť svoju pravú ruku. Znepokojujúce zábery prezidenta Putina vznikli počas víkendových slávností pri príležitosti Dňa ruského námorníctva, keď ruský autoritatívny vodca podpísal novú vojenskú doktrínu, ktorá obviňuje Spojené štáty z toho, že sú najväčšou hrozbou Moskvy.

Zľava ruský prezident Vladimir Putin, iránsky prezident Ebráhím Raísí a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Zdroj: Sergei Savostyanov

Videoklip zachytáva moment, keď Putin (69) absolvoval prehliadku vojenského múzea v rámci víkendových slávností. Šéf Kremľa bol zachytený na kameru pri rozhovore s Kseniou (31), dcérou ministra obrany Sergeja Shoigu, keď mu okolo pravej strany tváre začal bzučať komár. Putin zdvihol ľavú ruku v snahe odbiť ho, zatiaľ čo pravá ruka mu bezvládne visela pri boku. Pravú ruku akoby nedokázal vôbec ovládať a krátko nato bola na video zaznamenaná aj jeho krívajúca chôdza po boku Ksenie.

Klip je najnovším z množstva videí, ktoré zrejme ukazujú ruského prezidenta, ako kríva, zápasí s podivnými kŕčmi vrátane zvláštnych skrútení chodidiel a nôh a nekoordinovaných pohybov.

Napriek svojmu zjavnému zlému zdravotnému stavu mal však Putin jasno vo svojej hrozbe pre Západ, keď sa chválil novými údajnými moskovskými hypersonickými raketami s plochou dráhou letu Zircon. „Kľúčovou vecou je tu schopnosť ruského námorníctva,“ povedal Putin. "Je schopné bleskovo reagovať na všetkých, ktorí sa rozhodnú narušiť našu suverenitu a slobodu," dodal.

EBE 23 Moskva - Na snímke z videa poskytnutého tlačovým odborom ruského ministerstva obrany je štart testovanej hypersonickej strely 3M22 Zirkon. Zdroj: AP

V súvislosti s vojnou na Ukrajine sa objavili aj informácie o údajnom únikovom pláne z Ruska. Informácie priniesol aj denník Daily Mail, ktorý sa vo svojom článku odvolal na Telegram.

Plánuje útek z Kremľa?

Na kanáli Telegram sa špekuluje o tom, že si ruský prezident Vladimir Putin pripravil evakuačný plán pre seba a niekoľko svojich najbližších spojencov. Informácia vraj unikla priamo z Kremľa. Ruský diktátor si údajne uvedomuje „možnú prudkú zmenu nálady vo svojej krajine“.

Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) si podáva ruku so svojím tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom. Zdroj: Sergei Savostyanov

Popri možnosti búrenia jeho vlastných obyvateľov si podľa správy Putin uvedomuje aj zastavenie ofenzívy a ukrajinskej snahy dobyť späť Cherson. Kanál General SVR navyše oznámil, že pri Putinovom lôžku bol jednu noc vyše tri hodiny lekár pre prudké nevoľnosti ruskej hlavy štátu. Predpokladá sa, že by evakuácia Putina a jeho rodiny a priateľov prebiehala letecky, a to cez turecké územie do Sýrie - teda do najbližšieho spriateleného štátu Ruska. Vzdušný priestor Turecka je však súčasťou NATO, čo by mohlo spôsobiť nemalé problémy.

Povolenie na prelet nad Tureckom by musel Putin získať od vodcu Erdogana. S tým má pomerne zložitý vzťah, ako pripomína Daily Mail. Začiatkom tohto mesiaca sa Putin s Erdoganom stretol, rovnako aj s vodcom Iránu. „Nie je ťažké predstaviť si, že diskutovali o možnosti azylu pre Putina pri prevrate alebo revolúcii,“ konštatoval kanál.

