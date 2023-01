DESIVÁ situácia v Číne prinútila ďalšiu krajinu zaviesť OPATRENIA: Cestujúci budú musieť... ×

V Rakúsku vstúpi v sobotu do platnosti pre cestujúcich z Číny povinnosť preukazovať sa negatívnym PCR-testom na koronavírus nie starším ako 48 hodín, a to ešte pred odletom. V piatok to oznámilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva, informuje TASR na základe správy agentúry APA.