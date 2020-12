Autobus vezúci deti havaroval v piatok krátko popoludní pri českej obci Puklice. Išlo o školskú linku. Odtrhla sa pod ním krajnica, pravdepodobne keď obiehal iné auto, pričom čiastočne narazil do stromu a skončil prevrátený na boku. Záchranná služba musela ošetriť 25 detí, z ktorých 4 sú ťažko zranené, informuje Blesk.

Zranenia utrpeli aj traja dospelí. „Zatiaľ boli tri deti s ľahkými poraneniami z miesta prevezené, ale ešte prebieha ošetrovanie detí na mieste v druhom autobuse,“ uviedla policajná hovorkyňa Dana Čírtková. Dopravca na miesto nehody pristavil druhý autobus.

Na miesto nehody bolo vyslaných 11 posádok zchrannej služby. Dokoca vyhlásili mimoriadnu udalosť.

Polícia momentálne hľadá svedkov nehody. „Potrebovali by sme, aby sa nám ozval vodič osobného auta, ktorý po ceste prechádzal v opačnom smere, teda šiel od Příseky na Puklice. S tým autobusom sa prevdepodobne míňal. Potrebovali by sme, ak by mal zábery z palubnej kamery, aby sa nám ozval na linke 158 a poskytol buď svedectvo alebo tie zábery,“povedala Čírtková.