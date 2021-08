Ešte v roku 2019 otriasol svetom škandalózny príbeh vtedy 13-ročnej Dáše z ruského Krasnojarska, ktorá tvrdila, že otehotnela po pohlavnom styku so svojím 10-ročným kamarátom. Neskôr sa prevalilo, že mladé dievča prešlo omnoho traumatizujúcejším zážitkom a za jej tehotenstvom bolo znásilnenie starším 16-ročným chlapcom niekde na schodoch v paneláku. Odvtedy uplynuli už dva roky. Dáši sa narodila dcérka a zo svojho príbehu vyťažila maximum na sociálnych sieťach. Dnes už 15-ročná mamina však nedávno prekvapila ďalšou šokujúcou správou.

Drsný a zamotaný príbeh mladučkej Rusky Dáše, v júli 2020 porodila zdravú dcéru Emiliu (1), obletel azda celý svet. Po tom, čo si ľudia vydýchli, že dievčina svoj osud aj tehotenstvo zvládla, však prekvapila ďalšou šokujúcou novinou. Potvrdilo sa totiž, že dnes už 15-ročná Dáša nosí pod srdcom druhé dieťa. Jeho otcom by mal byť istý Maksim (16), jej nový priateľ. Podľa jej vlastných slov je otec jednoznačne istý, keďže mladá slečna s nikým iným v poslednom čase vraj nespala.

Jej druhé tehotenstvo však ani zďaleka nie je také idylické. Dáša totiž podľa všetkého nezvláda ani výchovu svojej prvorodenej dcéry Emilie. V rozhovore pre portál The Sun totiž dievčina uviedla, že jej ročná dcéra, ktorú teraz vychováva, jej vraj "zničila život". S druhým tehotenstvom sa tak nevie vyrovnať a svojich fanúšikov na sociálnych sieťach, ktorých je vyše 750-tisíc, žiada o radu. "Neviem, čo mám robiť, vážne neviem. Neviem, či sa rozhodnúť pre potrat, pretože nepoznám presný vek dieťaťa," posťažovala sa Dáša na sociálnej sieti svojim fanúšikom.

Pokiaľ by totiž mal plod viac ako šesť týždňov, potrat by bol značne sťažený. "Uvedomujem si, že nie som schopná vychovávať ďalšie dieťa. Už mám jedno, na druhé by som ani nemala čas," dodala nešťastná Dáša, ktorá si na život zarába vďaka sociálnym sieťam. Jej príjem vďaka kontroverzným príspevkom sa má podľa britského portálu pohybovať v sume 12-krát prevyšujúcej priemernú mzdu v oblasti, kde žije.

Na druhé tehotenstvo tínedžerky reagovala aj jej zhrozená mamina Elena (36) a priateľ Maksim. "Mám na teba vziať remeň?" Citovala dievčina mamine slová. "Si taká hlúpa... Si zas v tom a povieš, že ja som otec? Ty azda nemáš mozog!" Mal vyhlásiť pre zmenu jej priateľ, ktorý sa však údajne za svoju reakciu ospravedlnil.