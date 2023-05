Spoločnosť TikTok tvrdila, že zablokovala vyhľadávanie "Benadryl Challenge" a uviedla, že nikdy nevidela podobný trend na platforme. Stalo sa tak po tom, čo 13-ročný chlapec z Ohia zomrel v dôsledku skonzumovania 14 tabliet.

Jacob Stevens pochádzal z mesta Columbus. Jeho video "Benadryl Challenge" nafilmovali jeho priatelia. Mladý tínedžer po prehltnutí tabliet okamžite utrpel ťažké záchvaty a upadol do kómy a 6 dní pred smrťou musel byť v nemocnici napojený na pľúcnu ventiláciu. Mladý chlapec nie je prvou obeťou smrtiaceho trendu. V roku 2020 zomrelo 15-ročné dievča z Oklahomy po tom, ako sa predávkovalo tabletkami.

Populárna sociálna sieť iba nedávno sedela pred americkým Kongresom, ktorý uvažuje o zakázaní platformy vo svojom štáte. Po smrti mladého chlapca vyjadrila vo vyhlásení pre Daily Mail úprimnú sústrasť rodine. "Nikdy sme na našej platforme nevideli tento typ trendu a už roky sme blokovali vyhľadávanie, aby sme pomohli odradiť od napodobňovania," dodala čínska platforma s tým, že jej prioritou je prísne zakázať a odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý propaguje nebezpečné správanie.

TikTok odstránil 96 percent videí výzvy, pričom viac ako 70 percent týchto videí nemalo žiadne videnia. Okrem toho sa viac ako 80 percent odstránilo do 24 hodín.

Smrteľná pasca

Výzva Benadryl vyzýva účastníkov, aby skonzumovali 12 alebo tabletiek Benadryl, čo zodpovedá dávke šesťkrát vyššej, ako je odporúčané množstvo. Údajne má takáto vysoká dávka vyvolať halucinácie.

Kvôli virálnosti tohto nebezpečného trendu sa mnoho odborníkov rozhodlo priamo na platforme TikTok informovať mladých ľudí o rizikách, ktoré by podstúpili, ak by výzvu vyskúšali. "Je to smrteľná pasca," uviedla doktorka Jen Caudle z americkeh Philadelphie. "Užívajte len lieky podľa predpisu. Rodičia, uistite sa, že zamykáte lieky a uistite sa, že nie sú ľahko dostupné," dodala.

Ťažké rozhodnutie rodiny

Otec Jacoba vyzval rodičov, aby sledovali, čo ich deti robia na svojich telefónoch. "Chcem, aby všetci vedeli o mojom synovi," uviedol.

Jacobovi po prevezení do nemocnice bohužiaľ prestali fungovať mozgové funkcie a jeho rodina sa rozhodla ho odpojiť od prístrojov, ktoré jeho telo udržiavali pri živote. "Povedali, že si ho môžeme nechať na prieduchu, že tam môže ležať, ale nikdy neotvorí oči. Nikdy nebude dýchať, usmievať sa, chodiť alebo rozprávať," priblížil tragickú situáciu otec mladého chlapca.

Rodina začala tlačiť na zákonodarcov, aby podnikli kroky na zabránenie účasti iných detí na takejto výzve zavedením vekových obmedzení na voľne predajné lieky, ako je Benadryl. Chcú tiež, aby TikTok uvalil vekové obmedzenie na vytváranie účtov a nútil používateľov, aby poskytli nejakú formu identifikácie predtým, ako im bude povolený vstup na platformu.