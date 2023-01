Denný počet prípadov koronavírusovej nákazy v Číne by mohol v piatok dosiahnuť rekordných 3,7 milióna, uviedli nezávislí výskumníci z londýnskej spoločnosti Airfinity. Vo štvrtok ich citovala tlačová agentúra DPA. Krajina po ukončení politiky nulovej tolerancie voči ochoreniu COVID-19 zápasí s masívnou vlnou týchto infekcií.

Počet úmrtí na covid by mohol potom o 10 dní dosiahnuť až 25.000 denne, uviedla vo svojej najnovšej predpovedi analytická spoločnosť Airfinity so sídlom v Londýne. V tom časovom bode by mohla mať vlna covidu, ktorá sa v Číne začala v decembri, už vyše pol milióna obetí na životoch, dodali výskumníci vo svojich odhadoch. Airfinity tiež odhaduje, že počet mŕtvych na covid by mohol do konca apríla stúpnuť na 1,7 milióna.

Čína ukončila svoju politiku nulovej tolerancie voči covidu 7. decembra – po takmer troch rokoch obmedzujúcich opatrení, ktoré patrili k najprísnejším na svete a ich súčasťou boli lockdowny, povinná karanténa, hromadné testovanie i sledovanie kontaktov.

Zrušenie tejto prísnej politiky rozpútalo v Číne vlnu prípadov infikovaných, pričom len za prvé tri decembrové týždne dostalo covid 248 miliónov ľudí, čiže 18 percent obyvateľstva, odhadla uvedená analytická spoločnosť v Londýne.

Súčasná vlna covidu bude podľa očakávania trvať až do marca či apríla. Robiť predpovede je však ťažké, pretože čínske úrady prestali zverejňovať údaje o koronavíruse, analyzuje DPA. Airfinity predpovedala, že vrchol nákazy príde začiatkom marca, keď bude denne zaznamenaných 4,2 milióna nových infekcií, pričom obzvlášť budú zasiahnuté vidiecke oblasti Číny.

Odborníci sa obávajú predovšetkým veľkého výskytu prípadov v menších mestách a vo vidieckych oblastiach pred čínskym Novým rokom. Pri príchode sviatku čínskeho lunárneho Nového roka už tradične milióny ľudí cestujú po celej krajine na návštevu svojich rodín. Tento rok pripadajú podľa čínskeho kalendára novoročné sviatky na 22. januára.