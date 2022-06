Covid vakcíny už zachránili 20 miliónov životov! Mohli sme však urobiť viac, tvrdí expert ×

Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 zachránili počas prvého roka očkovania takmer 20 miliónov životov. Ešte väčšiemu počtu úmrtí by sa dalo zabrániť, ak by krajiny dosiahli ciele týkajúce sa vakcinácie. Vyplýva to z prvej veľkej modelovej štúdie, ktorá bola vo štvrtok publikovaná v odbornom časopise The Lancet Infectious Diseases, informovali agentúry AFP a AP.