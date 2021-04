Jeho tvár desiatky rokov zdobila televízne obrazovky a počas reklamných spotov dokázal predať aj nemožné. Rakúska firma WS International sa vryla do pamäte množstvu divákov. Horst Fuchs bol tvárou tejto spoločnosti niekoľko rokov a mimoriadne obľúbený bol aj v našich končinách. Veď ktorý Slovák by nepoznal jeho kultový prejav zakončený frázou: „... a to nie je všetko!“

VIDEO: Horst Fuchs by predal aj vegetariánovi kilo bôčiku

Začiatky jeho kariéry siahajú do mesta Frankfurt nad Mahonom, kde pracoval ako obyčajný pracovník v automobile. Horst sa snažil splniť sen rodičom a chcel sa vyučiť za výrobcu karosérií.

S odstupom času zistil, že skôr ako s náradím mu to ide so slovami. Rozhodol sa svoj talent využiť, a namiesto opravovania áut ich začal predávať. Vypracoval sa až do televízie, kde podpísal spoluprácu so spoločnosťou WS International.

„... a to se vyplatí, Horste!“

Horstov prejav dokázal zaujať azda každého. Pridal aj extravagantný výzor v podobe výrazných farieb saka, náušnice v uchu či množstva prsteňov. Horst dokázal, že každý jeden produkt má využitie a je nesmrteľný. Predvádzal kvalitu a funkčnosť produktu rôznymi spôsobmi, či však kvalita samotných výrobkov zodpovedala jeho kvetnatým opisom, je viac než rozporuplné.

Predaj a sledovanosť telešopingu rapídne stúpala a ľudia Horsta milovali. Veci kupovali často len preto, že ich ponúkal práve on – nepotrebné kuchynské nože či odstraňovač špiny z laku auta. Horstovi skrátka verili Nemci aj Slováci a každý sa nechal nalákať na jeho sľuby o stopercentnej kvalite.

Jeho relácie boli vysielané do desiatok krajín sveta, v roku 2001 dokonca spoločnosť rozhodla expandovať do Indie.

Telešoping však za posledné desaťročie kvôli internetu upadol a Horst sa z obrazoviek úplne vytratil. Česká pobočka firmy WS International, v rámci ktorej Horst vystupoval napríklad na obrazovkách televízie Nova, pred vyše 5 rokmi skrachovala po 20-ročnej ére úspešného biznisu.

Prečítajte si aj: