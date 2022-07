Šesťdňová pápežova "kajúcna púť" viedla z provincie Alberta v západnej Kanade do Quebecu a potom ďaleko na sever. Umožnila mu stretnúť sa s mnohými príslušníkmi kanadských Prvých národov, Metisov a Inuitov, ktorí dlhé roky čakali na jeho prosbu o odpustenie. Mnohí z nich privítali gesto 85-ročného pápeža, ktorý pre bolesť v kolenách strávil väčšinu cesty na invalidnom vozíku, ale zároveň dali najavo, že toto je len prvý krok na ceste zmierenia.

František ukončil návštevu Kanady v hlavnom meste obrovského, ďalekého severného teritória Nunavut, v Iqaluite, čo znamená "miesto mnohých rýb". Tamojší obyvatelia ho privítali tradičnými vystúpeniami bubeníkov a spevákov - pódium pripomínalo letný príbytok Inuitov. Pápež sa stretol s ľuďmi, ktorí zažili týranie v spomínaných školách.

Potom davu asi 2000 osôb, prevažne príslušníkov pôvodného obyvateľstva, povedal, že ich príbehy v ňom "ešte viac oživili rozhorčenie a hanbu, ktorú cíti dlhé mesiace". "Chcem vám povedať, ako veľmi ma to mrzí, a žiadam vás o odpustenie za zlo páchané nie malým počtom katolíkov, ktorí na týchto školách prispeli k politike kultúrnej asimilácie," uviedol František. Keď rozprával, Inuiti v dave sa objímali a držali za ruky. Niektorí si utierali slzy.

Neskôr, keď pápeža na vozíku odvádzali preč z pódia, malá skupina ľudí skandovala "Ďakujeme vám!" a "Milujeme vás!". Kanadská vláda až do 90. rokov 20. storočia nútene poslala do 139 škôl internátneho typu, vedených katolíckou cirkvou, približne 150 000 detí Indiánov, Inuitov a Métisov. Žiaci sa zo strany učiteľov a vychovávateľov veľmi často stretávali s fyzickým a sexuálnym násilím, pričom cieľom takýchto zariadení bolo zbaviť ich vlastnej kultúry i materinského jazyka.

Predpokladá sa, že tisíce detí v týchto internátnych školách zomreli na choroby, podvýživu alebo zanedbanie starostlivosti. Komisia pre pravdu a zmierenie to neskôr označila za "kultúrnu genocídu". Po skončení tejto udalosti lídra 1,3 miliardy katolíkov sveta odviezli na letisko, kde Inuiti ešte predviedli posledný slávnostný obrad. František potom s 90-minútovým meškaním nastúpil do lietadla smerujúceho do Ríma.