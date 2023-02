KK24 - Na snímke poskytnutej americkým námorníctvom námorníci vyberajú balón z vôd Atlantického oceána 5. februára 2023. Spojené štáty už vyzdvihli časť trosiek čínskeho balóna, ktoré po jeho zostrelení armádou USA dopadli do vôd Atlantického oceánu. Experti tento nález následne podrobia analýze, uviedol v pondelok 6. februára 2023 Biely dom s tým, že Spojené štáty neplánujú vrátiť zvyšky balóna Pekingu. FOTO TASR/AP This image provided by the U.S. Navy shows sailors assigned to Explosive Ordnan

Zdroj: TASR/AP