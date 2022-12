V Číne začala ustupovať od politik NULOVÉHO covidu : WHO však vyzýva k ďalším uvoľneniam! ×

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok privítala prvé náznaky uvoľňovania takzvanej politiky nulového covidu v Číne a vyzvala tamojšie úrady, aby v tom pokračovali. Podľa riaditeľa WHO pre núdzové situácie Mikea Ryana by vlády jednotlivých krajín mali v boji proti pandémii brať do úvahy aj názor verejnosti.