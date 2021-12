Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR aktualizovalo podmienky pre cestujúcich, ktorí sa chystajú do Fínska či Dánska. Ľuďom na vstup do krajín už nebude stačiť len platný covid pas.

Fínsko

Cestujúci do Fínska sú povinní preukázať sa potvrdením o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19, rovnako aj negatívnym výsledkom testu. Vyplýva to z aktualizovaných podmienok vstupu do krajiny, ktoré platia od utorka (28. 12.). Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na webe.

Potvrdenie o prekonaní pritom nesmie byť staršie ako šesť mesiacov, test viac ako 48 hodín. "Uznávaný je antigénový a PCR test," priblížilo ministerstvo. Kontroly na vnútorných hraniciach Fínska by mali trvať do 16. januára.

Povinnosť predložiť test sa nevzťahuje na osoby mladšie ako 16 rokov, na občanov Fínska a osoby s trvalým pobytom vo Fínsku. "Ani na osoby, ktoré cestujú do krajiny z presvedčivého osobného dôvodu alebo z dôvodu presvedčivých rodinných záležitostí," doplnil rezort diplomacie.

