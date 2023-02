Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v piatok, na výročie začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, absolvoval dlhý rozhovor so svojím ruským kolegom Vladimirom Putinom. TASR o tom informuje podľa sobotnej správy agentúry Reuters.

"Poviem vám tajomstvo, včera večer sme (s Putinom) dlho diskutovali o rôznych témach," citoval Lukašenka kanál na sociálnej sieti prepojený s tlačovou službou úradu bieloruského prezidenta. Ďalšie podrobnosti o rozhovore však bezprostredne neboli zverejnené.



Bielorusko je blízkym spojencom Ruska. Minsk pred rokom na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu poskytol Rusku svoje územie na vyslanie ruských vojakov či na odpaľovanie rakiet. Do bojov na Ukrajine sa však Minsk priamo nezapojil.



Rusko má takisto v Bielorusku približne 10.000 svojich vojakov a zbrane a obe krajiny organizujú pravidelné spoločné vojenské cvičenia.



Kyjev v uplynulých mesiacoch vyjadril znepokojenie, že Bielorusko by sa mohlo zapojiť do vojny na strane Ruska. Lukašenko tvrdí, že bieloruskú armádu na Ukrajinu vyšle iba vtedy, ak by bolo napadnuté samotné Bielorusko.