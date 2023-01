Na falošné správy upozornila užívateľka sociálnej siete Twitter. Ako napísala v komentári k článku o reklamnej kampani Andreja Babiša, v ktorej sa Pavlovi podsúva, že Česko zatiahne do vojny, podobnú rétoriku už používajú aj SMS-správy. K svojmu vyjadreniu pridala fotku obrazovky telefónu.

"Dobrý deň, tu generál Pavel. Touto správou by som sa Vám chcel poďakovať za hlas vo volebnej kampani na prezidenta. Poprosím Vás, aby ste sa dostavili na najbližšiu pobočku AČR, kde budete vybavení potrebnou výzbrojou do mobilizácie na Ukrajine," píše sa v SMS.

Polícia na diskusiu užívateľov Twitteru reagovala, že o falošných správach už vie. "Zaoberáme sa tým a radi by sme požiadali kohokoľvek, komu uvedená SMS prišla, aby sa nám ozval," vyzvala ľudí na sociálnej sieti.

Andrej Babiš krátko po vyhlásení výsledkov prvého kola volieb začal šíriť naratív, že Pavel chce Česko zatiahnuť do vojny. Na svojich nových bilbordoch tvrdí, že on Česko do vojny nezavlečie, lebo je diplomat a nie vojak.

Na to kriticky reagoval minister zahraničných vecí Jan Lipavský a označil to za zneuctenie práce skutočných diplomatov. Ministerka obrany Jana Černochová Babiša požiadala, aby v kampani nepoužíval slová o vojakoch. Sú to podľa nej profesionáli a nie vojnoví štváči. Babiš následne tvrdil, že na bilbordoch nemalo byť slovo vojak, ale generál.

Pavel sa voči obvineniam opakovane ohradil. "Som ten posledný, kto by chcel vtiahnuť našu krajinu do vojny a mobilizovať," uviedol s tým, že on vojnu skutočne zažil. "Viem, o čom je a videl som jej dopady na vojakov, aj na civilné obyvateľstvo. Udržanie mieru mi leží na srdci viac než niektorým politikom,“ dodal.

Druhé kolo českých prezidentských volieb, v ktorom sa proti sebe postavia Petr Pavel a Andrej Babiš, sa uskutoční 27. a 28. januára.