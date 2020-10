"Buď budeme všetci opatrenia dodržiavať, alebo budeme musieť urýchlene pristúpiť k ďalším krokom a nemôžeme vylúčiť ani lockdown," cituje Babiša portál Novinky.cz.

Babiš zdôraznil, že takýto scenár si osobne nepraje. Dodržiavanie opatrení označil za "extrémne dôležité".

"Chápem, že všetci toho majú plné zuby a hlavne mladí, ktorých nebaví sedieť doma. Rozumiem tomu, že je to otravné, ale teraz sa skutočne musíme zomknúť a musíme to vydržať a pravidlá dodržiavať," povedal premiér.

Občania by podľa neho mali cez víkend zostať doma a budúci týždeň, ak to bude možné, pracovať z domu. Tiež by mali prestať zľahčovať situáciu v súvislosti s koronavírusom. "Dúfam, že ľudia už uznajú, že COVID je skutočný,"povedal Babiš.

Verí, že informácie o úmrtiach pozitíve testovaných pacientov donútia ľudí začať sa správať zodpovedne k svojmu okoliu.

