Český minister zdravotníctva Jan Blatný (za ANO) skončí v stredu vo funkcii a nahradí ho doterajší riaditeľ pražskej vinohradskej nemocnice Petr Arenberger. Potvrdil to úrad vlády, informovala spravodajská televízia ČT24.

Novým českým ministrom zdravotníctva sa stal v stredu Petr Arenberger (za ANO). Vymenoval ho prezident ČR Miloš Zeman po tom, čo odvolal predchádzajúceho ministra Jana Blatného (za ANO). Nového ministra uvedie premiér Andrej Babiš (ANO) do funkcie popoludní, informovala spravodajská televízia ČT24.

Po vymenovaní nového ministra Zeman kritizoval jeho predchodcu za to, že nevydal výnimku pre mimoriadne využitie vakcín proti koronavírusu z Ruska a Číny. Povedal, že tým škodil Českej republike.

Za dôvod svojho odvolania označil Blatný politické rozhodnutie premiéra Andreja Babiša a podotkol, že na to má právo. Spresnil, že Babiš mu oznámil rozhodnutie odvolať ho v utorok večer.

"Sám za seba mám čisté svedomie, že som pracoval len na základe svojej odbornosti a rozhodoval som sa vždy na podklade odborných dát a analýz," uviedol. Nie je si vedomý toho, že by vo funkcii pochybil. Postupoval by inak len vtedy, ak by pred Vianocami vedel, že sa už v Česku vo veľkom šíri britský variant koronavírusu.

Blatný sa na svojej poslednej ministerskej tlačovej konferencii poďakoval zdravotníkom aj všetkým, ktorí dodržiavali opatrenia, a vyzval všetkých, aby rešpektovali nové vedenie ministerstva. Domnieva sa, že sa podarilo zabrániť kolapsu zdravotníctva, a verí, že ak sa ešte výrazne nezbrzdia dodávky objednaných vakcín, "máme v lete vyhrané".

Arenberger je štvrtým českým ministrom zdravotníctva od vlaňajšieho septembra. Vtedy z tejto funkcie odstúpil Adam Vojtěch (za ANO), jeho nástupca Roman Prymula (za ANO) ale vydržal na poste len mesiac. Potom nastúpil Jan Blatný. Teraz sa Blatný stal desiatym ministrom druhej Babišovej vlády, ktorý vo funkcii skončil.

Pribudlo vyše 5500 nových prípadov

V utorok pribudlo v Česku 5522 nových potvrdených prípadov nákazy koronavírusom, čo je v porovnaní s údajmi z minulého utorka o 3107 menej. Vyplýva to zo stredajších údajov českého ministerstva zdravotníctva.

Aktuálne je v ČR hospitalizovaných 6744 pacientov, pričom 1365 z nich je v ťažkom stave na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Pozitívne bolo od začiatku pandémie testovaných 1.560.777 ľudí a koronavírusu podľahlo 27.329 osôb. Vyliečilo sa 1.430.816 ľudí.

V priebehu utorka zaočkovali v ČR proti covidu 41.564 osôb. V krajine celkovo podali vyše 1,86 milióna dávok vakcín proti novému koronavírusu. Obe dávky dostalo 611.982 ľudí.

Reprodukčné číslo R v Česku kleslo podľa údajov ministerstva zdravotníctva na úroveň 0,66. Táto hodnota ukazuje, koľko ďalších ľudí v priemere nakazí jeden infikovaný. Podľa tohto ukazovateľa sa môže odvodiť, ako by sa epidémia mohla v budúcnosti šíriť. Pokiaľ sa dlhší čas drží pod úrovňou jeden, epidémia je na ústupe, vysvetľuje spravodajský portál Novinky.cz.